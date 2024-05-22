Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği nedir?

Seferberlik ve savaş hali ile bunların henüz ilan edilmemiş olduğu savaşı gerektirecek durumun baş gösterdiği gergin ve buhranlı dönemlere ilişkin eylem planı ve hazırlıklara ilişkin yönetmeliği ifade ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlan karara göre, 4 Kasım 1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun 19 uncu maddesi ile, 25 Haziran 2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 57'nci maddesi gereğince; 24 Mayıs 1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü'nün' yürürlükten kaldırılmasına ve 'Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği'nin' yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği maddeleri nelerdir?

Düzenlemeyle, daha önce Bakanlar Kurulu kararıyla alınan seferberlik ve savaş hali ilanı kararı Cumhurbaşkanı tarafından alınabilecek.