MasterChef Mehmet Yalçınkaya ve yarışmacıları deprem bölgesinde

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin etkilediği 10 ilde arama kurtarma ve yardım çalışmaları devam ediyor. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketi sonrası, aralarında ünlü isimlerin de olduğu yurttaşlar depremzedeler için seferber oldu.

Son olarak Acun Medya bünyesinde TV 8'de yayına devam eden yemek yarışması MasterChef'in jürisi ve yarışmacıları da depremde etkilenenlere yemek yapmak üzere deprem bölgesine gitti.