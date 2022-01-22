Sedef Kabaş'tan ters kelepçe ajitasyonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hakaretleri nedeniyle hakkında soruşturma açılan Sedef Kabaş, adliyeye sevki sırasında verdiği görüntü nedeniyle bir kez daha gündeme geldi.

Kabaş'ın polis aracından indiği esnada elinde kelepçe bile olmamasına rağmen ters kelepçe ile tutuklanmış gibi davranması büyük tepki çekti.

Ters kelepçe ajitasyonu basın mensuplarının objektiflerine takılırken, sosyal medyayı bilgi kirliliği amacıyla kullanan çevreler, "Sedef Kabaş'a ters kelepçe" başlıkları ile olayı bağlamından koparmaya çalıştılar.