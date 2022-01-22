Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alınan Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan gazeteci Sedef Kabaş, gece Sarıyer'deki evine giden polis tarafından gözaltına alındı. Kabaş, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sedef emniyetteki işlemlerinin ardan saat 14.00 sıralarında adliyeye sevk edildi.
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