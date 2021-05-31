Sedat Peker'i öldürüp suçu Türkiye'ye mi atacaklar?

Birinci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Peker'in BAE yetkilerince öldürülüp suçun Türkiye'ye atılabileceğine dikkat çekti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai emirliğinde firari olarak bulunan Sedat Peker, bugün Youtube üzerinden yeni bir video yayınladı.

Peker'in 8. videosu sosyal medyada konuşulurken, AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımında 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda Suudi Arabistan yetkilerinin emriyle katledilen Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayetini anımsatan Birinci, dikkat çeken ifadeler kullandı.

ÖLDÜRÜP SUÇU TÜRKİYE'YE YIKABİLİRLER!

MİT'in Suudi Arabistan'ın kurduğu tuzağı bozduğuna vurgu yapan Birinci, Kaşıkçı cinayetine adı karışan Muhammed Dahlan ile BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed al Nahyan'ın Peker'i öldürüp suçu Türkiye'ye atabileceğine işaret etti.

Birinci, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"MİT, Suudi Konsolosluğu'nda öldürülen gazeteci olayında tuzağı, Suud ve BAE'nin başına geçirdi. Zayed ve Dahlan hali hazırda, topraklarındaki birini halledip, "muhalifi öldürdüler" kabilinden suçu Türkiye'ye atabilirler."

MİT, Suudi Konsolosluğu'nda öldürülen gazeteci olayında tuzağı, Suud ve BAE'nin başına geçirdi.

Zayed ve Dahlan hali hazırda, topraklarındaki birini halledip, "muhalifi öldürdüler" kabilinden suçu Türkiye'ye atabilirler. — Mücahit Birinci (@birincimucahit) May 30, 2021

"DÜŞÜNÜR ARTIK"

Öte yandan Birinci, bir takipçisinin "Botokslu bunu düşünüyordur(mu)?" şeklindeki sorusuna "Düşünür artık..." yanıtını verdi.