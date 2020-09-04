Seda Sayan'ın açıklamaları Akşener ve Kılıçdaroğlu küplere binecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine katıldığı için kendisine “'cumhurbaşkanı yalakası” denildiğini belirten Sayan, bunun Erdoğan düşmanlığından kaynaklandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın birçok etkinliğe davet ettiği sanatçılardan Seda Sayan, Haber Global televizyonunda Jülide Ateş’in sunduğu programa konuk oldu.

“Yandaş mısınız?”

Programda kendisine sorulan sorulara içtenlikle cevap veren Seda Sayan, "Seda Sayan 'Yandaş' sanatçı mı?" sorusuna ise sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlerine katıldığı için kendisine “Cumhurbaşkanı yalakası” denildiğini belirten Sayan, "Bana 'cumhurbaşkanı yalakası diyorlar.' Bir Cumhurbaşkanı sizi davet ediyor. Sadece neden Recep Tayyip Erdoğan konuşuluyor? Sayın Kılıçdaroğlu ya da Akşener çağırdı da gitmedik mi?" diye sordu.

'KILIÇDAROĞLU ÇAĞIRDI DA GİTMEDİK Mİ?'



🔹Jülide Ateş, 40 soru programında #SedaSayan’a 'Seda Sayan "Yandaş" sanatçı mı?' şeklinde bir soru yöneltti.



Seda Sayan: Sadece neden Erdoğan konuşuluyor? Turgut Özal'a da yakındım, Tansu Çillere de. Kılıçdaroğlu çağırdı da gitmedik mi? pic.twitter.com/lhT1tAhpT5 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) September 4, 2020

“Kılıçdaroğlu ve Akşener davet etti de gitmedim mi?”

Geçtiğimiz yıllarda Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiklere moral vermek için aralarında İbrahim Tatlıses, Hidayet Türkoğlu, Necati Şaşmaz, Ajda Pekkan, Yavuz Bingöl, Hülya Koçyiğit, Sibel Can ve Kenan Sofuoğlu gibi ünlü isimlerin de bulunduğu heyetle Hatay’a ziyarette bulunmuştu.

Hatay’ı ziyaret eden sanatçılara ateş püsküren İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener, "İktidara gelirsek o sanatçılara selam vermeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Akşener’in sanatçıları hedef alan sözlerini hatırlatan Seda Sayan, "Meral Akşener'in bence en büyük gafıydı. "Biz bu sanatçıları tanımayacağız" dedi. Söylediğim lafın arkasındayım. Sayın Kılıçdaroğlu ve Akşener davet etti de gitmedik mi?" açıklamasında bulundu.

"ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI VAR"



🔹Jülide Ateş'in #SedaSayan'a sorduğu diğer bir soru ise: 'Kılıçdaroğlu ve Akşener'e kızgın mısınız?'



S. Sayan: Akşener'in bence en büyük gafıydı. "Biz bu sanatçıları tanımayacağız" dedi. Oraya gitmek taraf olmak değildir. Abuk subuk hale getirildi. pic.twitter.com/CNEltUnax1 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) September 4, 2020

“Bu Erdoğan düşmanlığı”

Daha önceden de çok sayıda siyasetçinin davetlerine icabet ettiğini hatırlatan Seda Sayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlerine katılmasına gelen tepkiler “Erdoğan düşmanlığı” olarak değerlendirdi.

Sayan "Oraya gitmek taraf olmak değildir. Abuk subuk hale getirildi. Siyasetçi değişir, sanatçı durur. Bunu o zaman Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı olarak görüyorum. Geçmişte onca siyasetçinin davetine gittik. Bunlar konuşulmadı da neden bu davet konuşuluyor." dedi.