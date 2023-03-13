Seçimlere hangi partiler katılacak?
YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim takviminin başlangıç tarihinin 18 Mart 2023 olarak belirlendiğini açıkladı. Seçime girecek 36 parti ise açıklandı. İşte seçimlere katılma yeterliliğine sahip partiler!
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin takvimin başlangıç tarihinin 18 Mart olarak belirlendiğini bildirdi.
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28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine girme yeterliliğine sahip partiler de belli oldu. İşte 14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimlere katılacak partiler.
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Adalet Birlik Partisi
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Adalet Partisi
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