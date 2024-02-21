Seçimlerde 26 milletvekili yarışacak!

İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise İzmir'in Konak ilçesinde belediye başkanlığı için yarışacak.

Mecliste grubu bulunan partilerden milletvekilleri arasından aday çıkarmayan tek parti MHP, en çok milletvekilini aday listesine koyan parti ise 7 isimle İYİ Parti oldu.