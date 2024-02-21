Seçimlerde 26 milletvekili yarışacak!
Siyasi partilerce 31 Mart seçimlerinde 19 milletvekili büyükşehir, 5 milletvekili il, 2 milletvekili ilçe belediye başkan adayı gösterildi.
Yerel seçimlerde siyasi partilerce 26 milletvekili belediye başkan adaylığı listesine konuldu. İYİ Partiden 7, CHP ve Saadet Partisinden 5'er, AK Parti'den 4 milletvekili belediye başkanlığı için yarışacak.
Siyasi partiler geçici aday listelerini il ve ilçe seçim başkanlıklarına teslim etti. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 26 milletvekili, partileri tarafından belediye başkan adayı gösterildi.
264 milletvekili bulunan AK Parti, 31 Mart'ta 4 milletvekilini belediye başkan adayı olarak belirledi.
İstanbul Milletvekili Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olurken, Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ve Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu seçim bölgelerinden belediye başkan adayı olarak gösterildi.
İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise İzmir'in Konak ilçesinde belediye başkanlığı için yarışacak.
Mecliste grubu bulunan partilerden milletvekilleri arasından aday çıkarmayan tek parti MHP, en çok milletvekilini aday listesine koyan parti ise 7 isimle İYİ Parti oldu.