Seçime katılım oranı nasıl oldu?

Türkiye dün Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için sandık başına gitti. Seçimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52,16 oyla kazanırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı da yüzde 47,84 oldu.

Kesin olmayan sonuçlara göre ayrıca ikinci tur seçimlerine katılım oranının yüzde 84,22 olduğu belirtildi.

İşte her iki turdaki tablo

Peki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turuna göre seçimlere katılım oranı nasıl oldu? Buna göre birinci tur seçiminde toplam 64 milyon 190 bin 651 seçmenden 55 milyon 833 bin 175 kişi oy kullandı.

Geçerli oyların sayısı ise 54 milyon 796 bin 74 oldu. Birinci tur seçimine katılım oranı da yüzde 86,98 olarak hesaplandı.

Katılım oranında düşüş gözlendi

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda ise katılım oranında düşüş gözlendi. Buna göre toplam 64 milyon 197 bin 419 seçmenden 53 milyon 841 bin 229 kişi oy kullandı.

Geçerli oyların sayısı da 53 milyon 158 bin 82 oldu. Bu tabloya göre ikinci tur seçimlerde oy kullanmayanların sayısı 10 milyon 356 bin 190 olarak hesaplandı.

683 bin geçersiz oy var

Peki birinci tur ile ikinci tur seçimlerinde geçersiz oy sayısı ne oldu?

Buna göre birinci tur seçimlerde geçersiz oy sayısı 1 milyon 37 bin 101 olurken, ikinci tur seçimlerindeki geçersiz oy sayısı da 683 bin 147 oldu.

İllerde düzce önde

Öte yandan kesin olmayan sonuçlara göre en yüksek ve en düşük katılımın olduğu iller de belli oldu. Buna göre Düzce yüzde 89,81 ile katılımın en yüksek olduğu il, Ağrı da yüzde 65,81 ile katılımın en düşük olduğu il oldu.