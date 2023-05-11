Seçimde oy kullanmak zorunlu mu? Oy kullanmama cezası ne kadar?
14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sayılı gün kaldı. Seçimlerde oy kullanamayacak vatandaşlar internette "Seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu, cezası var mı?" diye araştırma yapılmaya başlandı.
SEÇİMDE OY KULLANMAK ZORUNLU MU?
Seçimlerde her vatandaşın oy kullanması zorunludur. Oy kullanmak vatandaşlık görevidir. Yüksek Seçim Kurulu oy kullanılmadığı durumlarda cezai işlem uygulamaktadır. Vatandaşlık görevi olan oy kullanma işlemi yapılmadığında YSK verilecek cezayı belirlemektedir.
OY KULLANMAMA CEZASI VAR MI?
14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanmama cezası henüz açıklanmadı. Yüksek Seçim Kurulu belirledikleri karar ile oy kullanmama cezasını söyleyecek.
OY VERMEME CEZASI NASIL ÖDENİR?
Oy kullanmayan vatandaşlara verilen ceza için tebligat gönderilmektedir. Ceza tebligatında ücret ve ödeme işlemleri belirtilmektedir. Oy kullanmama cezası ödeme işlemleri Maliye Bakanlığı veya PTT üzerinden yapılmaktadır.
OY KULLANMAMA CEZASI NE KADAR?
YSK 2017 seçimlerinde oy kullanmama cezasını 22TL olarak açıklamıştı. Bu seçimden de bir önceki olan 2015 seçimlerinde de oy kullanmama cezası 22 liraydı.