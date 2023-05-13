Seçim yasakları neler? Ne zaman başlayacak? Ne zaman bitecek?
YSK tarafından yapılan açıklamanın ardından seçim yasakları belli oldu. Peki seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman başlar ve ne zaman biter? İşte ayrıntılar...
Türkiye yarın sandık başına gidiyor. Ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren ise seçim günü yasakları uygulanacak.
Seçim yasakları saat kaçta başlayacak?
Buna göre; Seçim yasakları sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak.
Alkol satışı yasak
YSK'nın yaptığı duyuruya göre, 14 Mayıs 2023 Pazar günü alkollü içki satışı geçici olarak yasak olacak. Buna göre; Sabah saat 06.00'dan gece 24.00'e kadar alkollü içki satışı yasak olacak.
Eğlence mekanları kapalı olacak
Seçim günü umuma açık bütün eğlence mekanları kapalı kalacak. Düğünler ise saat 18.00'den sonra yapılabilecek.
Silah taşıma yasağı
Yerleşim yerlerinde, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında kimse silah taşıyamayacak.
Propaganda yasağı başlıyor
Bugün saat 18.00'de başlayacak propaganda yasağı 24 saat devam edecek. Yarın sandıklar kapanana kadar propaganda içeren Haber ve yayın yapılamayacak.
İlk sonuçlar ne zaman yayınlanacak?
Yarın oy sayım işlemlerine geçildikten sonra saat 21.00'den itibaren bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek
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