Seçim sonucunu hazmedemeyenler arasına Nevzat Aydın da katıldı!

Her seçim sonrası olduğu gibi bu seçimde de vatandaşın iradesini hazmedemeyen kesimden ses yükselmeye devam ediyor.

Kimi deprem bölgesindeki vatandaşları hedef alırken kimi ise doğrudan Türk milletine nefretini kusuyor.

Korku siyasetine alet oldu

Seçim sonuçlarının netleşmesi ve Cumhur İttifakı'nın kesin zaferinin belirginleşmesinin ardından süreci değerlendiren Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, HÜDAPAR ve Yeniden Refah Partisi üzerinden yürütülen korku siyasetine alet oldu.

"Müslüman bir ülkede yaşamanın zorlukları var"

Müslüman bir ülkede yaşamanın zorluklarını olduğunu söyleyen Aydın, "Kadınlarımız için üzülüyorum" diyerek yıllardır muhalif seçmeni konsolide etmek için kullanılan "laiklik elden gidiyor" tezine sarıldı ve ikinci tur öncesi algı yaratmaya çalıştı.

HÜDA PAR ve Yeniden Refah Partisi'nin görüşlerini "saçma sapan" olarak nitelendiren Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Kadınlarımız için üzülüyorum. Zaten Müslüman bir ülkede yaşamanın gündelik zorlukları vardı. Bir de meclise saçmasapan fikirleriyle HÜDA PAR ve YRP girdi."