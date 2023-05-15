Seçim sonuçlarını en yakın bilen anket firmaları!

Türkiye'nin aylardır merakla beklediği Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri gerçekleşti. Oyların açıklanmasının ardından akıllarda en çok merak edilen yanıt ise anket şirketlerinin seçim öncesi yapmış oldukları tahminler oldu. Muhalif anket şirketlerinin çoğunun sınıfta kaldığı görülürken, OPTİMAR ve SONAR'ın seçim sonuçlarına yakın yapmış olduğu tahmin ise dikkat çekti.

03.00 itibarıyla açıklanan son veriler şu şekilde;

Cumhurbaşkanı Erdoğan: yüzde %49.37

Kemal Kılıçdaroğlu: yüzde %44.94

Sinan Oğan: yüzde %5.25

İite anket şirketlerinin seçim öncesi tahminleri:

KONDA (6-7 Mayıs)

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 43.7

Muharrem İnce: Yüzde 2.2

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 49.3

Sinan Oğan: Yüzde 4.8

Optimar (9-11 Mayıs)

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 50.4

Muharrem İnce: Yüzde 3.4

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 44.7

Sinan Oğan: Yüzde 1.5

Metropoll (9-10 Mayıs)

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 46.9

Muharrem İnce: Yüzde 1.3

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 49.1

Sinan Oğan: Yüzde 2.7

SONAR (27 Nis-2 Mayıs)

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 48.8

Muharrem İnce: Yüzde 3.6

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 44.1

Sinan Oğan: Yüzde 3.5

Gezici (6-7 Mayıs)

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 45.9

Muharrem İnce: Yüzde 3.2

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 46.9

Sinan Oğan: Yüzde 4

ORC (10-11 Mayıs)

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 44.2

Muharrem İnce: Yüzde 1.3

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 51.7

Sinan Oğan: Yüzde 2.8

GENAR (10-11 Mayıs)

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 51.4

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 44.3

Sinan Oğan: Yüzde 4.3