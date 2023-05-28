Seçim sonuçları saat kaçta netleşecek?

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için vatandaşlar sabah erkenden sandığın yolunu tuttu.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi 8:00’de başlarken saat 17:00 itibariyle sona erecek. Ülkemizi 5 yıl boyunca yönetecek cumhurbaşkanının kim olacağı, 191 bin 885 sandıktan çıkacak sonuçlarla belli olacak. 60 milyonu aşkın seçmenin oy kullanabileceği seçimde sadece 2 adaydan birine oy verilebilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarışacağı seçimde en çok merak edilen, neticenin ne zaman belli olacağı.

Türkiye tarihinde ilk kez “ikinci tur” tecrübesini yaşarken, sonuçların ne zaman açıklanacağına ilişkin ipucu ise 2017 Referandumu gösteriyor.

2017 Referandum’da ne olmuştu?

2017 yılındaki anayasa değişikliği referandumunda seçmen, bugünkü gibi iki tercihli oy pusulasında tercihini yapmıştı. Türkiye’nin tamamında sandıkların saat 17:00’de kapanıp oy sayımına geçildiği seçimde YSK saat 18.01’de yayın yasağını kaldırmıştı.

İki tercihli seçimde saat 19:34’te sandıkların yüzde 95’i sayılmıştı.

Böylelikle resmi olmayan sonuçlara en yakın netice, sandıkların açılmasından tam 1,5 saat sonra kendisini göstermişti.