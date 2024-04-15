Seçim sonrası ilk kabine yarın toplanıyor!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 31 Mart'taki seçimin ardından ilk kez yoğun bir gündemle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

Toplantıda en sıcak gündem maddesinin İran ve İsrail arasından yaşanan gerilimin olacağı tahmin ediliyor.

Orta Doğu'da yükselen tansiyonun düşmesi için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiği değerlendirilecek.

TERÖRLE MÜCADELE

Kabinede görüşülmesi beklenen önemli diğer bir başlık ise terörle mücadele.

TSK'nın özellikle Irak'ın kuzeyindeki terörle mücadele operasyonlarının kapsamını bu yaz döneminde genişletmesi bekleniyor.

Toplantıda bu operasyonlar ve terörle mücadeledeki faaliyetler hakkında değerlendirmeler yapılacak.

OVP'DE SON DURUM ELE ALINACAK

Kabine toplantısının bir diğer konusu ise ekonomi olacak.

Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programındaki son durum ve gelişmeler ele alınacak.

Toplantıda ekonomi programlarına ilave tedbirlerin alınmasına ilişkin görüşmeler yapılması bekleniyor.