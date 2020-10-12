Seçim barajı yüzde 5 ya da yüzde 7'ye düşürülüyor!

Türkiye erken seçime mi gidiyor? Muhalefetin son dönemde sık sık dile getirdiği erken seçim çıkışları AK Parti ve MHP tarafından "Seçim 2023'te denilerek geri çevriliyor. Ancak Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin verdiği son kulis bilgisi erken seçim tartışmalarını yeniden alevlendirecek gibi, Selvi, seçim barajının yüzde 5 ya da 7'ye düşürülmesi yönünde çalışmaların yapıldığını yazdı.

AK Parti ve MHP ayrı ayrı çalışıyor

Selvi, 'Kılıçdaroğlu neden erken seçim istedi?' başlıklı bugünkü yazısında "Bu dönem erken seçim tartışmalarını sıkça yapacağız. Çünkü Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası’nı değiştirmek için AK Parti ve MHP ayrı ayrı çalışma yapıyor. Sonra bunlar bir heyet tarafından ortak bir teklife dönüştürülecek" düşüncesini dile getirdi.

Yüzde 5 ya da 7! Ama 7 daha güçlü...

Selvi, "Yüzde 10 olan seçim barajının yüzde 5 ya da 7’ye düşürülmesi üzerinde duruluyor. Yüzde 7 seçeneği daha güçlü görünüyor. Ama bir de ittifakları etkileyecek bir düzenleme üzerinde duruluyor. Yüzde 1 alan partilerin dahi Meclis’te temsil edilmesiyle ilgili bir formülden söz ediyorum" ifadesini kullandı.