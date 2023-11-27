Futbol camiası "ponzi" mağduru!

İddiaların odağındaki Seçil Erzan, 2013 yılında Denizbank'ın Levent Büyükdere şubesine müdür olarak atandı.

İddiaya göre, Galatasaray'ın Denizbank'la yaptığı bir sponsorluk anlaşmasında, bankayı temsilen katıldığı törende spor camiasının ünlü isimleriyle tanıştı ve ilk bağlantıyı kurmuş oldu.

Bu süre zarfında, spor camiasıyla iyi ilişkilerini sürdüren Erzan, bir yandan bankadaki görevine devam ederken bir yandan da bugün kamuoyunda 'Fatih Terim fonu" olarak bilinen bir çeşit "ponzi" sistemini devreye soktu.

Kısa sürede, yüksek gelir vaadiyle kurduğu fon sayesinde Arda Turan, Emre Belözoğlu, Semih Kaya, Selçuk İnan ve Fernando Muslera gibi ünlü isimlerden para topladı.

Seçil Erzan'ın, 29 kişiden toplam 43 milyon 920 bin TL ve 15 milyon 625 bin dolar para topladığı iddia ediliyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in adını kullanarak dolandırıcılık suçu işlediği iddia edilen Erzan'ın toplamda 226 yıl hapsi isteniyor.

Çıktığı ilk duruşmada tutukluluk halinin devam edilmesine karar verilen Erzan, 12 Ocak 2024 tarihinde ikinci duruşmada yeniden hakim karşısına çıkacak.

Fatih Terim olayın neresinde?

Erzan'ın kurduğu "ponzi" sistemine ilk olarak eski Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in parasını yatırdığı ve daha sonra da Galatasaraylı futbolcuların sisteme dahil edildiği iddia ediliyordu. Bu nedenle Erzan'ın kurduğu sistem "Fatih Terim Fonu" olarak adlandırılmıştı.

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Terim'in, "Bu fonla alakalı Seçil Erzan’a hiç para vermedim. Bahsedilen fon ile yakından uzaktan ilgim yok." dediği öğrenildi.