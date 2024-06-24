Seçil Erzan ile Dilan Polat aynı koğuşa alındı

İstanbul’da bir bankanın eski şube müdürü Seçil Erzan, aralarında futbol dünyasının ünlü isimlerinin de bulunduğu 29 kişiyi, hayali özel fon yaratarak dolandırdığı iddiasıyla bir yılı aşkın bir süredir Silivri’de tutuklu bulunuyor.

CANDAN KARDEŞLERLE KALIYORDU

Erzan, sosyal medya fenomenleri Candan kardeşlerle aynı koğuşa konulmuştu.

Nihal Candan’ın tahliyesinin ardından Bahar Candan’la tartıştığı iddia edilen Seçil Erzan, tek kişilik koğuşa alınmıştı.

DİLAN POLAT YAKLAŞIK 8 AYDIR TUTUKLU

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ise, kara para aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma gibi suçlamalarla 5 Kasım 2023’te tutuklandı.

Polat, yaklaşık 7 aydır Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunuyor.

DİLEKÇE VERDİLER

Seçil Erzan, Bahar Candan ile koğuşlarının ayrılmasıyla, Dilan Polat ise kız kardeşi Sıla Doğu’nun tahliyesiyle koğuşlarında yalnız kalmıştı.

Erzan ile Polat, cezaevi yönetimine dilekçe vererek aynı koğuşta kalmak istediklerini bildirdi.

Cezaevi yönetimi Polat ve Erzan’ın talebini kabul ederek iki ismi aynı koğuşa koydu.