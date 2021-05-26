Sebze ve Meyve Atıklarından Yapı Malzemesi Üretildi: Çimentodan 3 Kat Daha Dayanıklı

Japon bilim insanları, doğaya bırakılan atıkların faydalı bir şekilde geri dönüştürülmesi için harekete geçti. Meyve ve sebze atığını değerlendirmek isteyen araştırmacılar, bu atıkları kullanarak çimentodan 3 kat daha dayanıklı yapı malzemesi üretmeyi başardı.

Tokyo Üniversitesi Endüstriyel Bilimler Enstitüsü'nde bulunan araştırma grubunun lideri Yuka Sakai, "Amacımız en az beton kadar güçlü malzemeler inşa etmek için deniz yosunu ve gıda artıkları kullanmaktı" ifadelerini kullandı.

"Balkabağı hariç tüm meyve ve sebze atıkları yapı malzemesine dönüştürülebilir"

Dünya çapında endüstriyel ve ev tipi gıda atığının her yıl milyonlarca tona ulaştığını belirten araştırmacılar, doğaya zarar vermek yerine bu tür organik atıkları daha faydalı bir hale dönüştürmek için bu yola çıktığını belirtti. Enstitüye ait bilim insanları, sebze ve meyve atıklarından yapı malzemesi üretebilmek adına ahşap tozundan inşaat malzemesi yapmak için kullanılan sıcak basınç tekniğinden faydalandı.

Vakumlu bir şekilde toz haline getirildikten sonra sıcak suya ve basınca maruz kalan atıkların, en az çimento kadar güçlü olduğu ortaya çıktı. Araştırmacılar, balkabağı hariç tüm meyve ve sebze atıklarının yapı malzemesi olabilecek niteliğe sahip olduklarını dile getirdi. Yapılan açıklamaya göre balkabağından üretilen yapı malzemesi, diğer tüm meyve ve sebze atıklarına kıyasla daha az dayanıklı.

İnşaat için kullanılacak yapı malzemesinin sebze ve meyve atıklarından oluşması, çürüme ve böceklenme sorununu da beraberinde getirdi. Araştırmacılar, kullandıkları teknik sayesinde inşaattan 4 ay sonra bile malzemenin yapısında herhangi bir değişiklik olmadığını, dayanıklılığını korumaya devam ettiğini dile getirdi.

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