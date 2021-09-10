Schumacher belgeseli için geri sayım başladı

Ayrton Senna, Niki Lauda ve Lewis Hamilton ile birlikte Formula 1 tarihinin en başarılı pilotlarından biri olarak anılan Schumacher'in başarı hikayesini konu alan belgesel film için geri sayım başladı.

Usta pilotun çocukluk yıllarından bugüne kadar yaşadığı serüveni konu alan belgesel film 15 Eylül 2021 Çarşamba günü Netflix'de yayınlanacak. Formula 1 kariyeri boyunca 91 grand prix zaferi ve 7 dünya şampiyonluğu elde eden Schumacher'in, hayatındaki önemli kırılma anlarına tanıklık edeceğiz.

Geçtiğimiz ay fragmanı yayınlanan filmin ardından usta pilotun hayranları 15 Eylül için gün saymaya başlamıştı. Filmde efsane pilotun ailesi ve yakın arkadaşlarının görüşlerine yer veriliyor.

Alman pilotun oğlu Mick Schumacher'de bu yıl Formula 1'de yarışmaya başladı. Michael Schumacher'in kardeşi Ralf Schumacher de eski bir Formula 1 pilotu idi.