Scholz, Ukrayna’daki savaştan etkilenen insanları destekleyeceklerini söyledi

Scholz, eyalet başbakanlarıyla Ukrayna’dan ülkeye gelen mültecilerin durumunun ve Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerin ele alındığı toplantının ardından Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst ve Berlin Eyaleti Başbakanı Franziska Giffey ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya’nın başlattığı savaştan sonra milyonlarca insanın Avrupa’ya ve Almanya’ya kaçtığına işaret eden Scholz, “Korkunç savaştan etkilenen ve kaçarak Ukrayna'dan bize gelenleri destekleme konusunda hemfikiriz." dedi.

Scholz, çok sayıda insanın Almanya'ya geldiğini ifade ederek, “Daha fazlasının da geleceğini biliyoruz. Çoğu Polonya’ya geldi. Almanya’da da sayıları artıyor. Bunun büyük bir zorluk olacağını biliyoruz. Hızlı bir şekilde barınma ve destek sağlayacağız. Yardım etmek için federal hükümet ve eyaletler güçlerini birleştirecek." ifadesini kullandı.

Bunun maliyetini kimin karşılayacağı konusunda henüz bir anlaşma sağlanamadığına değinen Scholz, mali konuların görüşülmesi için bir çalışma grubu kurulacağını ve 7 Nisan’da bu konuların ele alınacağını kaydetti.

- Rus kökenlilere yapılan saldırılara tepki

Başbakan Scholz, Almanya’daki Rus kökenlilere yönelik saldırılara da tepki göstererek, “Ben bunun (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in savaşı olduğunu vurguladım. Rus kökenli vatandaşların hakarete, tahkire veya fiziksel saldırıya uğraması kesinlikle kabul edilemez. Devletin güvenlik anlayışı ayrım gözetmeksizin Almanya’daki herkes için geçerlidir." şeklinde konuştu.

Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Wüst de mültecilere barınma sağlanmasının sadece eyaletlerin tek başına üstesinden gelebileceği bir konu olmadığını, federal hükümetin desteğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

İsrail ziyareti sırasında Kovid-19 testi pozitif çıkan ve karantina uygulamasından dolayı ülkeden çıkamayarak toplantıya video konferans sistemiyle katılan Wüst, Rusya’ya getirilen yaptırımların kararlıkla uygulanmasını istedi.

Berlin Eyaleti Başbakanı Franziska Giffey, Ukrayna’dan gelen mültecilerin eyaletlere koordineli bir şekilde dağıtılması gerektiğini dile getirdi.

Bunun için federal hükümetin desteğine ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Giffey, askerlerin mültecilerin kayıt edilmesinde yardımcı olması için onay çıkmasından dolayı memnun olduğunu kaydetti.

Giffey, 2015’teki mülteci akınına göre bugün durumun daha farklı olduğunu belirterek, yasal düzenlemelerden dolayı insanların ülkeye daha iyi uyum sağlayabilme imkanının bulunduğunu ve 2015’te edinilen deneyimlerin bugün kullanılabileceğini vurguladı.

Bu durumun bir yük olarak değil bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Giffey, "Almanya'da büyümenin önünde büyük bir engel var. Bu iş gücü eksikliğidir. Kalifiye insanlar geliyor. Berlin'de büyük bir Ukraynalı toplumu var. Gelenleri kabul ettiler. Ukrayna toplumundan gelenlerin sordukları ilk soru ‘Sosyal yardım için başvurabilir miyim?’ değil, ‘Nerede çalışabilirim? olduğunu duyuyoruz. Bu fırsatı kullanmamız lazım." ifadelerini kulandı.

Franziska Giffey, mültecilerin barınabilmesi için kalıcı çözümlere ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi.