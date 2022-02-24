Scholz: "Putin, NATO'nun tüm üyelerini savunma kararlılığını hafife almamalı"

Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin halka seslendi.

Bugünün Ukrayna için korkunç, Avrupa için de karanlık bir gün olduğunu belirten Scholz, "Durum çok ciddi. 75 yılı aşkın süreden beri Avrupa'da yaşamadığımız bir savaşın başlangıcına tanık oluyoruz." dedi.

Putin'in Ukrayna'ya saldırma kararını verdiğini anımsatan Scholz, "Bu, bağımsız ve egemen bir ülkeye yapılan saldırıdır. Hiçbir şey ve hiç kimse bunu haklı çıkaramaz. Bu, Avrupa içindeki sınırları zorla kaydırma, hatta belki de bütün bir ülkeyi dünya haritasından silme girişimidir." ifadesini kullandı.

Scholz, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin temel ilkelerinden ve Avrupa barış düzeninden kasıtlı olarak koptuğunu ve Rusya'nın kardeş halkı olan Ukrayna'nın sayısız vatandaşının hayatını tehlikeye attığını belirtti.

Sorunu sonuna kadar diyalogla çözmeye çalıştıklarını hatırlatan Scholz, "Umutlarımız vardı ancak saf değildik. Bu yüzden aynı anda acil durumlar için hazırlandık." ifadesini kullandı.

Scholz, Avrupa Birliği, NATO ve G7'deki müttefik ve ortaklarla Rusya'ya karşı ekonomik yaptırım paketi üzerinde anlaştıklarını anımsatarak, "Buradaki hedefimiz, Rus yönetimine bu saldırganlık için yüksek bir bedel ödeyeceklerini açıkça belirtmekti." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yaptırımların Rus ekonomisini ağır bir şekilde vuracağını aktaran Scholz, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda, bu ihtilafın diğer Avrupa ülkelerine yayılmamasını da sağlamalıyız. Elimizdeki tüm araçlarla bunu önlemek için ABD Başkanı ve Avrupalı ​​dostlarımızla hemfikirim. Putin, NATO'nun tüm üyelerini savunma kararlılığını hafife almamalı."

Şansölye Scholz, bunun özellikle Baltık ülkeleri, Polonya, Bulgaristan ve Slovakya için geçerli olduğunu belirterek, Almanya ve müttefiklerinin kendilerini savunabileceğini kaydetti.

- Putin kazanamayacak

"Biz kararlıyız ve birlikte hareket ediyoruz. Özgür demokrasiler olarak gücümüz buradan geliyor. Putin kazanamayacak." diyen Scholz, Avrupa'nın geleceğinin barış ve özgürlük olacağının altını çizdi.

Scholz, Ukrayna'ya saldırmakla Putin'in zamanı geri çevirmek istediğini belirterek, "Ancak büyük güçlerin daha küçük devletlere hükmettiği 19. yüzyıla geri dönüş yok. Süper güçlerin dünyayı kendi etki alanlarına böldüğü Soğuk Savaş günlerine geri dönüş yok ve 1989'dan öncesine de dönüş yok." dedi.

Savaşın ağır bir hata olacağı konusunda Putin'i uyardıklarını anlatan Scholz, "Bu savaş Putin'in savaşıdır." ifadesini kullandı.

Scholz Putin'e seslenerek, "Çatışmaları derhal durdurun. Rus birliklerini Ukrayna'dan çekin. Donetsk ve Luhansk bölgelerinin yasa dışı olarak tanınmasını iptal edin." şeklinde konuştu.