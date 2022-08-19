Scholz, "Cum-Ex" skandalına ilişkin Hamburg Eyalet Meclisi Araştırma Komisyonunda dinlendi

2011-2018 döneminde Hamburg Eyaleti Başbakanı olan Sosyal Demokrat Partili (SPD) Scholz, skandalın aydınlatılması için kurulan araştırma komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Milletvekilleri, Hamburg Eyaleti Başbakanı olarak Scholz’un vergi skandalına karıştığı belirtilen Hamburg merkezli Warburg Bankasına 47 milyon avroluk vergiyi geri ödemesini önlemeye yardım edip etmediğini ortaya çıkarmak istiyor.

Scholz, yaklaşık 3,5 saat süren toplantının ardından yaptığı açıklamada, net sonuçları olan iyi ve ilginç bir oturum yapıldığını belirterek, "Mali yönetiminin ve idarenin kararları üzerinde siyasi bir etki olmadı. Bu beyana karşı çıkan hiçbir olay yok." dedi.

Kısa süren oturumda konunun derinlemesine ele alınmasını iyi bulduğunu belirten Scholz, "Çok daha uzun süreceğini bekledim. Hızlı ve çabuk geçmesi her şeyin masada olduğu gerçeğini gösteriyor. Buradan da net şekilde ‘hiçbir şey yoktu ve hiçbir etki olmadı' sonucu çıkartılabilir." ifadesini kullandı.

- Başbakan'dan "bilmiyorum, hatırlamıyorum" yanıtları

Alman basınındaki haberlere göre, Scholz, komisyonda milletvekillerinin sorduğu sorulara sıkça "bilmiyorum" veya "hatırlamıyorum" cevaplarını verdiği ve herhangi kanıtı olmayan zanların ve suçlamaların artık sonlanması umudunu taşıdığını söylediği aktarıldı.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Hamburg Eyaleti Milletvekili ve Araştırma Komisyonu Üyesi Götz Wiese, olayın aydınlatılmasına hiçbir katkı sağlamayan Scholz’un "yine hafıza kaybı" yaşadığını belirterek, bunun hayal kırıklığı yaşattığını ifade etti.

- Köln Savcılığı, soruşturma yürütüyor

Hamburg Eyalet Meclisindeki Araştırıma Komisyonunun yanı sıra Köln Savcılığı da soruşturma yapıyor.

Köln Savcılığı, geçen yıllarda "Cum-Ex" olarak adlandırılan işlemler yoluyla vergi kaçakçılığı şüphesiyle Hamburg, Frankfurt ve Münih'teki çeşitli finans kurumlarının binalarında ve Scholz'un Maliye Bakanı olduğu dönemde bakanlıkta aramalar yaptırmıştı.

Bu soruşturmada, eski SPD Federal Meclis Milletvekili ve Scholz'a yakın isimlerden Johannes Kahrs'ın bankadaki özel kasasında 200 bin avronun üzerinde paraya rastlandığı ortaya çıkmış ve Scholz'un Hamburg Eyalet Başbakanlığı döneminde kullandığı elektronik posta adresine gelen iletiler incelenmişti.

Scholz’un Federal Meclis Maliye Komisyonunda yaptığı açıklamalarda da Warburg Bankası ortaklarından Christian Olearius ile yaptığı görüşmelere ilişkin çelişkili ifadeler kullandığı ortaya çıkmıştı.

"Almanya tarihinin en büyük vergi sahtekarlığı skandalı" olarak bilinen "Cum-Ex" soruşturmasında ülkede başta bankacılar olmak üzere varlıklı yatırımcılar ve avukatların sistematik olarak devletten, hiç ödemedikleri vergilerin geri ödemesi için karmaşık hisse senedi anlaşmalarına imza attıkları ortaya çıkarılmıştı.

Alman basınındaki haberlerde, Scholz'un, Warburg Bankası ortaklarından Christian Olearis ile birçok kez görüştüğü ve tavsiyelerde bulunduğu aktarılıyor.

Haberlerde, Scholz’un Olearius ile yaptığı görüşmeden sonra Hamburg maliyesinin Warburg Bankasının 47 milyon avroluk vergi iadesini ödemesini geciktirerek zaman aşımına uğramasına izin verdiği belirtiliyor. Ancak Warburg Bankasının bir yıl sonra Federal Maliye Bakanlığının baskısı üzerine 43 milyon avroyu ödediği ifade ediliyor.

Alman vergi uzmanlarının hesaplamalarına göre, "Cum-Ex" ile devlet hazinesi, 2005-2011 döneminde milyarlarca avro zarara uğratıldı.