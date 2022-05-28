Şaziye Erdoğan, Avrupa şampiyonu

Avrupa Halter Şampiyonası Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Tiran'da başladı.

Organizasyonda boy gösteren Milli sporcumuz Şaziye Erdoğan, kadınlar 45 kiloda mücadele etti.

Koparma, silkme ve toplamda rakiplerine üstünlük kuran Şaziye, altın madalyanın sahibi oldu.

Aynı klasmanda mücadele veren bir diğer sporcumuz Cansu Bektaş ise silkme ve toplamda ikinci olarak gümüş madalya kazandı.