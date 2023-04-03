Sayıştay Onursal başkanı Prof. Dr. Mehmet Kamil Mutluer vefat etti

Sayıştay'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Haziran 1936'da Eskişehir'de doğan Mutluer, Türkiye Büyük Millet Meclisince 1998'de Sayıştay Başkanlığına seçildi, 2001'de de emekliye ayrıldı.

Merhum Mutluer için yarın saat 11.00'de Sayıştay'da cenaze töreni düzenlenecek. Mutluer, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.