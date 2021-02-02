Savunma sanayinde bir müjde daha!

Türkiye, son yıllarda art arda hayata geçirdiği savunma sanayii hamleleriyle sadece çok daha güçlü platformlara ulaşmakla kalmadı, bu süreçleri yerli ve milli adımlarla güçlendirerek aslında gelecek dönemin temellerini de attı.

Kara kuvvetlerinin kullanımına sunulan araç ve mühimmatlar, hava kuvvetleriyle aşılan eşikler, donanmada gelinen tarihi seviyeler derken Türkiye bir yandan da dünyada henüz çok az sayıda ülkenin başarabildiği teknolojilerin de peşinde düştü ve adından söz ettirmeye başladı.

Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretildi

Varılan noktada bambaşka bir alandan daha müjde geldi. Türkiye, tamamen yerli ve milli imkanlarla ilk kez seramik kaplı namlu üretmeyi başardı. Peki ama seramik kaplı namlu Türk savunma sanayii için ne anlama geliyor? Bu gelişme neden önemli? Bu teknolojiyi dünyada uygulayabilen ülkeler kimler?

Tüm bu soruların yanıtını seramik namluyu üretmeyi başaran Ankara merkezli savunma sanayi firmasının Genel Müdürü Fazıl Hızal ile konuşuldu.

Yaklaşık 2000’li yılların başından bu yana sektörde farklı alanlarda hizmet verdiklerini anlatan Hızal, elektromanyetik top çalışmalarına yoğunlaştıklarını ve aslında mühimmat-balistik konularıyla ilgili çalışmalara da bu vesileyle girdiklerini söylüyor.

TSK ve savunma sanayiindeki diğer kurumlarla çalıştıkları sırada hemen bütün projelerde ya lisans ya da parça temini konusunda bir şekilde yurt dışına bağımlı olunduğunu gördüklerini kaydeden Fazıl Hızal, namlu konusundaki benzer sorunları fark ettiklerini söyledi.

"Biz elektromanyetik top çalışırken, savunma sanayiinde namlu imalatında kaplama ve yiv-set açılması ile ilgili bazı sorunlar mevcuttu" diyen Hızal, sonrasını şöyle anlatıyor:

"Namlu imalatı için makine ve makinada kullanılan özel metal parçalar sorun oluyor, makinayı bulsanız vasıflı çelik temini sıkıntı oluyor, tüm bunları edinseniz makine bakımı parçası ya da eldeki özel uçların stok miktarından dolayı aksaklıklar yaşanıyor…

Kaldı ki bu süreçte lisanslı namluları ve aldığımız sistemleri üretirken bile bazen sorunlar oluyor. Böyle durumlarda sorunları çözmek amacıyla çok müdahalede bulunamıyorsunuz çünkü dışarıdan alıp, reçeteye uygun üretmişsiniz. Gerisini pek bilmediğiniz için sıkıntı yaşandığında çözüm de üretemiyor ya da zaman kaybettikten sonra bir çare buluyorsunuz.

Biz bunları görünce namlu üretimine yöneldik ve klasik yöntemlerden farklı olarak, ‘geleceğin teknolojisi’ olarak kabul gören bir yöntemle bunu başarmak istedik. Seramik kaplı namlu üretme fikri böyle bir sürecin ardından vücut buldu."

Aşınma direnci çok daha yüksek

Seramik kaplı namlunun üretim sürecini anlatan Fazıl Hızal, ‘Bu ürünün Türk savunma sanayiine katkısı ne olacak?’ sorusuna, "Türkiye bu adımı atarak çelik namlulardan ve kromdan daha iyi sonuçlar veren ve aşınma direnci çok yüksek olan bir namluya kavuşmuş olacak. İşin diğer tarafında ise maliyet, üretim, dışa bağımlılık ve diplomasi masasındaki konumumuz gibi farklı başlıklar var." cevabını verdi.

Hızal, seramik kaplı namlu kullanılması halinde neler değişeceğini şöyle anlattı:

"Somut bir örnek üzerinden gidelim… Örneğin mevcut şartlarda 40 milimetre top üretmenin maliyeti çok yüksek ve yaklaşık 2 aylık bir üretim süreci var. Bu maliyetin yarı yarıya düştüğünü, üretim zamanının 1 ay olduğunu düşünün… Çok daha kısa sürede çok daha düşük maliyete aynı işi yapan bir ürüne kavuşmuş olacaksınız.

Türkiye SİHA’lar yapıyor, gemiler üretiyor, kara araçları projelerini hayata geçiriyor... Bunların hepsinde bir şekilde silah sistemi entegre ediliyor. İlgili silah sistemlerini tamamen kendi yerli tasarımınızı, milli imkanlarınızla yapmadığınızda bir süre sonra çeşitli kısıtlamalar, ambargo tehditleri, ‘Başkasına satamazsın’ baskıları geliyor…

Seramik kaplı namlu ile madalyonun bu yüzü de değişiyor. Yurt dışına bağımlılığımız tamamen ortadan kalkıyor. İstediğimiz kadar üretme, müttefik gördüğümüz ülkeye satma imkanımız oluyor. Savunma sanayiinde ihracat yapabilmek çok değerli bir şey. Ankara, dünyanın dört bir yanına seramik kaplı namlu ihraç edebilecek bir konuma gelebilir.

Tüm bunları alt alta koyduğunuzda sahadaki başarınızın artması demek oluyor ki bu da nihayetinde sizi masada da güçlü kılıyor. Yani işin diplomasi boyutunda da aslında önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor bu tür ürünler."

Korozyonu tamamen engelledik

Genel Müdür Fazıl Hızal, seramik kaplı namluyu deniz suyunda da test ettiklerini ve yaklaşık 4 aylık sürecin sonunda en ufak bir paslanma belirtisi dahi olmadığını belirterek, "Deniz Kuvvetleri için en büyük sorunlardan biri korozyon. Seramik kaplı namluda korozyonu tamamen engelledik. Farklı namlu çaplarında çalışmalarımız sürüyor. Yakın zamanda seramik kaplı namlu uygulamalarımız platformlarda gerçek atış testlerine tabi tutulacak" dedi.