Savcılıktan Samast için zaman aşımı talebi!

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ogün Samast, Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'in aralarında yer aldığı bazı tutuklu sanıklar da bulundukları cezaevlerinden duruşmaya SEGBİS ile bağlandı. Sanıkların ve Dink ailesinin avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Ogün Samast, Ahmet İskender, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Tuncay Uzundal, Yasin Hayal ve Zeynel Abidin Yavuz hakkındaki dosyanın zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle üzerine atılı suçtan davanın düşürülmesine karar verilmesini talep etti.

Sanıklar Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'in "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen mütalaada, Adem Sağlam hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mütalaada, Sağlam'ın üzerine atılı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "belli bir yükümlülüğün ihmaliyle kasten öldürmeye neden olmak" suçlarından yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle beraatine karar verilmesi istenirken, yakalamalı sanıklar Faruk Sarı ve Yahya Öztürk'ün ise dosyasının ayrılması talebinde bulunuldu.

Söz alan sanık Ogün Samast, "Mütalaaya katılıyorum, savunma için ek süre istemiyorum." dedi.

Diğer sanıklar ise mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, cezalandırılması talep edilen sanıklar ve avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre verilmesine hükmetti.

Duruşma 16 Ekim'e ertelendi.