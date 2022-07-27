Savaşın kazananı Ruble oldu!

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı operasyonunun ardından büyük bir şok yaşayan ruble, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in aldığı kararlar ile giderek değerlendi.

Savaşın başladığı 22 şubat tarihinde gerek Avrupa ülkelerinin gerekse ABD’nin aldığı kararlar nedeniyle büyük kayıplar yaşayan Rusya para birimi ruble, ilk olarak dolar karşısında erimeye başlamıştı. Savaş öncesi 1 ABD Doları 76 Ruble iken 22 günde 79, ardında da süreç içinde 7 Mart 20222 tarihinde 1 ABD Doları 139 Ruble’ye kadar çıktı.

TL karşısında da erimişti!

Aynı süreç TL karşısında da yaşandı. Savaş öncesi 1 TL, 6 Rus Rublesi ederken, Ukrayna savaşının başladığı 22 Şubat 2022’de 1 TL, 79 Ruble’ye çıktı. Ardından yaşanan çöküş ile 7 Mart 2022 tarihinde zirve yapan TL-Ruble kuru 1 TL-11 Ruble’ye kadar çıktı.

Putin’in kararları etkili oldu

Bu süreçte Avrupa’nın savaşa ilişkin aldığı yaptırımlar ve tepkiler nedeniyle enerji kaynaklarına yönelik tedbirlerle karşılık veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özellikle gaz alımına ilişkin Ruble ödeme talebi de önemli bir etki yarattı. Rublenin 7 Mart 2022 tarihine kadar devam eden değer kaybı da bu kararın alınmasının ardından durdu.

Savaşın kazanını Ruble oldu

Putin’in hamlesiyle toparlanan Ruble, ilk çapta eski değerine dönerken, 3 aylık savaş sürecinin ardından büyük ekonomik kayıplara ve ABD Merkez Bankası FED’in faiz arttırma kararlarına rağmen Dolar, Ruble karşısında değer kaybederek 139 Ruble’den 60 Ruble’ye kadar geriledi.

3 ayı aşkın süredir devam eden süreçte ruble aynı değer kaybını TL üzerinde de tolere etti. 1 TL’nin 11 Ruble’ye kadar yükseldiği süreci hızla toparlanmayla götüren Rus parası, Ukrayna savaşının başlamasından önceki TL kurunun yarısına kadar geriledi. 22 Şubat 2022 tarihinde 1 TL-6 Ruble olan kur, 27 Temmuz 2022 tarihinde 3,31’e kadar yükseldi. Savaşın kazananı olarak da değerlendirilen Rus para birimi Ruble, süreçteki tüm kayıplarını hızlıca telafi etmiş oldu.