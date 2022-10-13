Savaşın içindeki Gizli Sığınak: Eko Köy
Ukrayna’da ülke içinde yerinden edilenlerden bazıları Ivano Frankivsk kentindeki Tepla Gora Eco Village’da (Eko Köy) kalıyor.
Savaş yüzünden evlerinden olan insanlar, şehirlerden nispeten uzak Eko Köy'e kaçmaya başladılar.
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Ukrayna'nın Ivano Frankivsk kentindeki Tepla Gora Eco Village’da (Eko Köy) bunlardan bir tanesi.
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Doğal ortamda yetiştirdikleri ürünleri tüketen Ukraynalılar, marangoz atölyesinde ihtiyaç duydukları eşyaları da kendileri yapıyor.
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Eko Köy'e gelen birçok çocuk ve ailesi var.
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