AjansHaber.com.tr Dünya Savaşın içindeki Gizli Sığınak: Eko Köy

Savaşın içindeki Gizli Sığınak: Eko Köy

Ukrayna’da ülke içinde yerinden edilenlerden bazıları Ivano Frankivsk kentindeki Tepla Gora Eco Village’da (Eko Köy) kalıyor.

Savaş yüzünden evlerinden olan insanlar, şehirlerden nispeten uzak Eko Köy'e kaçmaya başladılar. 

1 14

Ukrayna'nın Ivano Frankivsk kentindeki Tepla Gora Eco Village’da (Eko Köy) bunlardan bir tanesi. 

2 14

Doğal ortamda yetiştirdikleri ürünleri tüketen Ukraynalılar, marangoz atölyesinde ihtiyaç duydukları eşyaları da kendileri yapıyor. 

3 14

Eko Köy'e gelen birçok çocuk ve ailesi var. 

4 14