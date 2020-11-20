Savaşı kaybeden Paris, Türkiye'yi hedef aldı

Dağlık Karabağ'daki ateşkesten 10 gün sonra bir açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanlığı, ateşkese uyulup uyulmadığının takip edilmesi için Minsk Grubu ve uluslararası gözlemcilerin devreye girmesini talep etti ve Türkiye'yi sahada görmek istemediğini açıkladı.

9Kasım'da imzalanan ateşkes anlaşması, Rusya'nın arabuluculuğunda imzalanmıştı. Anlaşmaya göre Dağlık Karabağ'da Rusya'nın 1960 barış gücü askeri tampon görevi görecek.

TÜRKİYE DE ATEŞKESİ GÖZLEYECEK

Ateşkese varılan süreçte rol oynayan Türkiye de, Azerbaycan topraklarında kurulacak bir ortak merkezde, Rus askeri yetkilileriyle birlikte ateşkese uyulup uyulmadığını takip edecek. Henüz detaylar açıklanmasa bile Türk askerinin sahada olmayacağı, ortak merkezde görev yapacağı belirtiliyor.

MİNSK GRUBU OYUN DIŞI

1994'ten bu yana gerilimin ve zaman zaman çatışmaların yaşandığı Dağlık Karabağ'da, Azerbaycan ve Ermenistan arasında müzakereleri yürütmek üzere oluşturulan Minsk Grubu ise, sürecin dışında kaldı. Rusya'yla birlikte Fransa ve ABD Minsk Grubu'nun eşbaşkanlığı görevini yürütüyor.

FRANSA SAHADA OLMAK İSTİYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Minsk Grubu'nun da devreye girmesini ve Dağlık Karabağ'da uluslararası bir gözlem gücünün sahada görev almasını ve gelecekte kalıcı çözüm için yürütülecek müzakerelerde dışarıda bırakılmamasını istiyor. Macron'un Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le yaptığı telefon görüşmelerinin ardından gelen Cumhurbaşkanlığı açıklamasında "Çatışmaların sona ermesiyle birlikte şimdi Dağlık Karabağ'daki nüfusun korunması ve son haftalarda evlerini terk eden on binlerce kişinin güvenli şekilde evlerine dönüşünün sağlanması için iyi niyetli müzakerelere başlanmalı" ifadeleri kullanıldı.

FRANSA: TÜRKİYE'NİN DE İÇİNDE OLDUĞU "ASTANA" BENZERİ BİR FORMATI KABUL ETMİYORUZ

Reuters'a konuşan Fransa Cumhurbaşkanlığı yetkilisi, Paris'in bölgede uluslararası gözlem gücü oluşturulması için bastırdığını, böylece Dağlık Karabağ'ı çatışmalar sürerken terk eden Ermeni nüfusun güvenli şekilde geri dönüşünü sağlamayı ve müzakere masasında yer almayı umduğunu söyledi. Rusya ve Türkiye'nin, İran'ın da katılımıyla Suriye'de çözüm için oluşturduğu Astana formatını hatırlattı: "Rusların ateşkes takibi formülü için Türklerle görüştüğünü anlıyoruz ama bunun olmasını istemiyoruz. Bu bölgede yeni bir Astana sürecinin tekrarı anlamına gelir. Bir tarafta Minsk Grubu, diğer tarafta Astana olmaz. Ruslar bir noktada seçim yapmak zorunda."

ANKARA'YA TÜRLÜ İFTİRALAR ATMIŞTI

Macron, Türkiye'nin altı hafta süren çatışmalarda Azerbaycan'a verdiği desteği eleştirmiş, "Dağlık Karabağ'a cihatçıları gönderiyorlar" yalanını ortaya atmış ve sözde "savaşa müdahil oluyorlar" iftirasını savurmuştu. Ankara ise, 26 yıldır soruna çözüm bulamadığı gerekçesiyle Minsk Grubu'nu eleştiriyor.