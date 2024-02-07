Savaş: “Sinmeyeceğim ve yılmayacağım”

Hatay Belediye Başkanı CHP'li Lütfü Savaş'ın 31 Mart'ta yeniden aday göstermesi büyük tepkiyle karşılanmıştı. Deprem anması sırasında yoğun tepki ile karşılaşan Lütfü Savaş bugün bir basın açıklama yaptı.

Savaş, adaylıktan çekilmeyeceğini de vurgulayarak, “Adaylığım devam ediyor, seçimi kazanacağız” dedi. Parti içinde kriz haline gelen Savaş, provokasyon iddialarını da gündeme getirdi. Savaş’ın açıklamasından öne çıkan sözleri şöyle:

Kim olduğunu biliyoruz

“Hatay'da oynanmak istenen oyunları biliyoruz. Hatay'da sığınmacı işgaline karşı olacağımı herkesle paylaşmak istiyorum. Korkmayacağım, sinmeyeceğim, yılmayacağım.

Hatay üzerinden kirli bir oyun oynanıyor. Beni protesto ettiler, biz bunların kim olduğunu biliyoruz. Sayın Bakanımıza söz attılar. Orada Sayın Cumhurbaşkanımızın atamış olduğu bir bakan vardı.

Bizi sevmeyebilirler, ama ya bir tanesinin elinde el bombası olsaydı, silah olsaydı... Sayın Cumhurbaşkanımız bir yere giderken önden önlem alınıyor; burada da alınmalıydı.”

Bir soru üzerine adaylığına ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştüğünü ifade eden Savaş, "Ben sayın genel başkanımızla konuştum. duruşu net, adayımız lütfü savaş biz seçimi kazanacağız diyor. geleneksel olan 3 dönemdir kazanma işini 4 kez yapacağız, kimsenin şüphesi olmasın" dedi.