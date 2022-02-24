Savaş piyasaları vurdu! Dolar 14'ü geçti, Bitcoin çakıldı!
Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı askeri harekatla birlikte dolar tırmanışa geçti. Küresel gelişmelere paralel olarak dolar, 21 Aralık'tan beri ilk kez 14,00 seviyesini aştı.
Dün piyasaların kapanışına doğru 13,80'in üzerine tırmanan dolar/TL, Rusya'nın Donbas'a gerçekleştirdiği askeri harekat sonucu tırmanışa geçerek 14,20 seviyesine yükseldi.
Euro/TL ise 16,10 seviyelerinden işlem görüyor.
Bitcoin çakıldı!
Rusya-Ukrayna krizi kripto para piyasalarını da vurdu. Bitcoin %9 oranında değer kaybederek 35 bin doların altını gördü.
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