Savaş karşıtı Rus milyarderlerin esrarengiz ölümü!

Rusya'nın en önemli gıda üreticilerinden Vladimir Standard şirketler grubunun sahibi Pavel Antov, Hindistan'da ölü bulundu.

Her fırsatta, Rusya'nın Ukrayna politikasını eleştiren Antov'un, 66. doğum günü için gittiği Hindistan'daki esrarengiz ölümü dikkat çekti.

Antov'un, kaldığı otelin 3.katından düşerek ölmesi suikast iddialarını beraberinde getirdi.

Antov ile birlikte seyahat eden ve Ukrayna konusunda benzer görüşleri olan Rus girişimci Budenov'un da geçtiğimiz günlerde kalp krizinden öldüğü ortaya çıkmıştı.