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Satrançta 2011 doğumlu Yağız Kaan Erdoğmuş, Ağustos ayı Elo listesinde dünya birincisi oldu

Satrançta 2011 doğumlu genç milli yetenek Yağız Kaan Erdoğmuş, Ağustos ayı Elo listesinde kendi yaş grubunda dünya sıralamasında birinci olmayı başardı.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, CM (Candidate Master) unvanlı 10 yaşındaki milli satranç ustası Yağız Kaan Erdoğmuş, Ağustos ayı Elo listesinde birinci sıraya yerleşti.

Yağız Kaan Erdoğmuş, Temmuz ayında oynadığı 2 turnuvadan toplamda +195 Elo puanı kazanarak 2150 Elo puanına ulaştı.

Böylece Erdoğmuş, Ağustos ayı rating listesinde dünyadaki 2011 doğumlu sporcular arasında en yakın rakibine 70 puan fark atarak en üst sırayı elde etti.

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