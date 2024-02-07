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Satın almak istediği tarlayı incelerken yamaçtan yuvarlanıp, öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, satın almak istediği tarlayı incelerken dengesini kaybedip yamaçtan yuvarlanan Kamil Yıldız (60), hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında kırsal Gündüzlü Mahallesinde meydana geldi. Oğlu Ahmet Yıldız ile birlikte satın almak için incelemeye geldiği yamaç arazide bir anda dengesini kaybeden Kamil Yıldız, 20 metre yuvarlandı. Ahmet Yıldız’ın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kamil Yıldız, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kemal Yıldız'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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