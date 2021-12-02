Satılık konutta Türkiye’nin en pahalı il ve ilçeleri

Hepsiemlak, Türkiye genelindeki verilerden oluşturduğu Ekim 2021 Emlak Endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre, Türkiye genelinde satılık konutta metrekare fiyatı en pahalı olan 10 ilin birincisi 10,167 TL ile Muğla oldu. Muğla’yı, 7,824 TL ile İstanbul, 5,947 TL ile Antalya, 5,482 TL ile İzmir, 4,236 TL ile Çanakkale, 4,232 TL ile Balıkesir, 4,062 TL ile Yalova, 3,991 TL ile Gaziantep, 3,852 TL ile Denizli ve 3,718 TL ile Edirne takip etti. Ortalama metrekare fiyat artışları bir önceki yıl ile kıyaslandığında yüzde 35-60 arasında bir artışın yaşandığı gözlemlendi.

SATILIK KONUTTA M2 FİYATI EN PAHALI OLAN 10 İL: