Sarp ve Habur Gümrük kapıları ile Antalya Havalimanı'nda elektronik sigara operasyonu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gümrük muhafaza ekiplerinin yaptığı operasyonlarla tütün kaçakçılarına göz açtırılmadı.

Ekiplerin, risk analizi ve istihbarat çalışmaları, saha devriyesi ve rutin kontrolleri sonucunda şüpheli şahıslar ve araçlar gümrük kontrol noktalarında x-ray taramasından geçirildi.

Detaylı aramalar neticesinde yaklaşık 810 bin lira değerinde 905 adet elektronik sigara aksam ve parçasıyla, 6 bin 400 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında soruşturma devam ediyor.