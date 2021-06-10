Sarkisyan'dan Paşinyan'a: Sen kim oluyorsun da Putin'e saygı göstermiyorsun!

Ermenistan’ın eski liderlerinden Serj Sarkisyan, adeta Ermenistan siyasetini tek cümlede özetledi.

Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Başbakan Vekili Nikol Paşinyan'a, Rus lider Vladimir Putin’e saygı göstermediği gerekçesiyle sitem etti.

'RUSYA, ERMENİSTAN'IN MÜTTEFİKİ OLMAYA DEVAM EDECEK'

Seçmenlerle bir araya gelen Sarkisyan, Rusya’nın Ermenistan’ın müttefiki olduğunu ve olmaya devam edeceğini vurguladı, aynı zamanda Başbakan Vekili Nikol Paşinyan'a Rus lider Vladimir Putin’e saygı göstermediği gerekçesiyle sitem etti.

'RUSYA BİZE BORÇLUYMUŞ GİBİ DAVRANAMAYIZ'



Sarkisyan, “Birer müttefik olarak (Rusya ve Ermenistan) genelde yükümlülüklerini yerine getirdi. Fakat çok basit bir şeyi anlamalıyız, müttefiklik yükümlülükleri tek taraflı olmaz. Rusya'dan sanki bize borcu varmış gibi burada askerlerini feda etmesini, bedava gaz vermesini talep edebileceğimizi düşünmemeliyiz” açıklamasında bulundu.

'SEN KİMSİN Kİ PUTİN'İ HAVALİMANINDA KARŞILAMIYORSUN?'

Konuşmasına çok tartışılacak bir cümleyle devam eden Sarkisyan, Paşinyan'a hitaben 'Sen kimsin ki Rusya Devlet Başkanı'nı havalimanında karşılamazsın?' cümlesini sarf etti.

İki insan arasındaki ilişkilerin dahi böyle yürümediğini, ‘dostların ise her zaman birinin diğerine yardım etmesi için değil, birbirilerine yardım etmeleri için var olduklarını’ vurgulayan Sarkisyan, Paşinyan’ı şöyle eleştirdi: “Daha önceki röportajlarda söylediklerimi tekrarlamak istemem. Fakat eğer Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’na saygısızlık ediyorsan, o sana karşı saygılı olur mu? Sen (Paşinyan) kimsin ki Rusya Devlet Başkanı’nı havalimanında karşılamazsın? Kim olursa olsun, Putin, Medvedev, Yeltsin. Neden saygısızlık ediyorsun?”

KARŞILAMA PROTOKOL OLARAK BİR ZORUNLULUK

Ermenistan yasalarına göre protokolün, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan ülkelerin devlet başkanları ve başbakanlarının havalimanında başbakan veya cumhurbaşkanı tarafından karşılanması gerektiğini öngördüğüne dikkat çeken Sarkisyan, “Sadece biz değil, Ruslar da bu yasaları biliyor. Ve sen bunu yapmıyorsun, sonra da ekibin üzerinden nasıl biri olduğunu, Putin’e nasıl davrandığını anlatıyorsun” ifadelerini kullandı.

Sarkisyan'a göre ‘bu tür şeyler öylesine geçip gitmiyor'.

SİYASİ TUTUKLAMALAR GELEBİLİR

Paşinyan ise, rakiplerinin siyasi açıklama sınırlarını aşmaları halinde tutuklanabilecekleri uyarısında bulundu.