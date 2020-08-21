Şarkıcı Yusuf Güney: "Sonuna kadar polisimizin yanındayım"

Kadıköy'de maskesini usulüne uygun takmayan bir kadının polise mukavemet göstermesi ve saldırması sonrası gözaltına alınması olayına ilişkin, görevden uzaklaştırılan polis memurlarına şarkıcı Yusuf Güney'den destek mesajı geldi.

Güney, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Ülkemin kolluk kuvvetlerine, şanlı Türk polisine hakaret eden, tekme atan ve ağzına geleni sayıp günün sonunda da 'Ben kadınım, bana dokunamazsın. Sen kimsin?' diye hitap eden üslup yoksunlarını şiddetle kınıyorum. Polisimizin de sonuna kadar yanındayım' ifadelerini kullandı.

Kadıköy'de önceki gün yapılan koronavirüs denetimlerinde maskesi olmayan bir kadına polis müdahale etti. Kadının gözaltına alınması sırasında gerginlik çıktı. İstanbul Valiliği olayla ilgili açıklama yaparak, hakkında soruşturma başlatılan polis memurlarının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Kısa sürede gündem olan konu hakkında video yayınlayan şarkıcı Yusuf Güney ise polislerin arkasında olduğunu belirtti.

"POLİSİMİZİN YANINDAYIM"

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan ünlü şarkıcı, 'Ülkemin kolluk kuvvetlerine, şanlı Türk polisine hakaret eden, tekme atan ve ağzına geleni sayıp günün sonunda da 'Ben kadınım, bana dokunamazsın. Sen kimsin?' diye hitap eden üslup yoksunlarını şiddetle kınıyorum. Polisimizin de sonuna kadar yanındayım. Ne zaman canınız yandığında polis diye bağırıp medet umuyorsanız lütfen biraz saygınız olsun. Yeter bu nedir böyle? Yeni neslin gençliği hep böyle. Polisin bir hatası varsa gider savcılığa şikayet edersin. dokunulmazlığı dahi olsun kim olursa üzerinde üniforması olan kolluk kuvvetlerine tekme atamaz" ifadelerini kullandı.