Şarkıcı Sinan Özen'in zor anları

Ünlü şarkıcı Sinan Özen ve eşi Burcu Kartal'ın bağırsak rahatsızlığı olan 8 aylık bebekleri bugün 7. kez ameliyata girdi. Ameliyat öncesi duygusal anlar yaşayan Özen'in sözleri eşini gözyaşlarına boğdu.

Sanatçı Sinan Özen, 2016 yılında Burcu Kartal ile dünya evine girdi. Çiftin 8 ay önce Neva ve Sanberk adını verdikleri ikizleri dünyaya geldi. Ancak ailenin mutlulukları kızlarının rahatsızlığı nedeniyle kısa sürdü.

"ÖNCE ALLAH'A SONRA DOKTORLARA EMANET ETTİK"

56 yaşındaki ünlü şarkıcı Sinan Özen'in 8 aylık bebeğini Neva, bağırsaklarındaki rahatsızlık nedeniyle bu sabah 7. kez ameliyata alındı. Bebeklerini ameliyathaneye uğurlarken duygu dolu anlar yaşayan acılı aile, o anları sosyal medya hesabından yayınlayarak dua istedi. Videoda Sinan Özen, kızını ameliyata uğurlarken "Bebeğim, kızım iyi olacaksın. Korkma kızım, sen çok güçlüsün" derken anne ise gözyaşlarına hakim olamadı. Şarkıcı yaptığı paylaşımda "Neva'mızı önce Allah'a, sonra 7. kez doktorlarımıza emanet ettik" ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ İSİMLER SESSİZ KALAMADI

Özen'in paylaşımına kısa sürede binlerce destek mesajı gelirken ünlü isimler de sessiz kalamadı. Bir çocuk annesi Almeda Abazi, "Allah yardımcınız olsun. Şifa versin inşallah küçük meleğe. Sizi çok iyi anlıyorum. Rabbim size bağışlasın. Dualarımız sizinle" derken Sevim Emre de "Rabbim acil şifalar versin. Çok geçmiş olsun" dedi.