Şarkıcı Linet: "Asker kaçağıyım"

Geçtiğimiz akşam Yeşilköy'de bir mekanın açılışında sahne alan Linet performansıyla hayranlarını büyüledi. Ünlü şarkıcı sık sık kendisini dinlemeye gelen konuklarla sohbet etti.

İsrail'den özel uçakla gelen hayranları ile yakından ilgilenen Linet, sevilen İsrail şarkılarını da seslendirdi.

"Türk bayağını, Türk müziğini gururla taşıyorum."

Takvim'in haberine göre İsrailli hayranlarıyla şarkı aralarında keyifli bir sohbete katılan Linet, "İsrail'de doğdum. 5 yaşımdan beri şarkı söylüyorum. Bir Türk sanat müziği sanatçısı kızıyım. Türk bayrağını, Türk müziğini her yerde gururla taşıyorum. Ne zaman okul bitti, 'Askerlik vakti' dediler." dedi.

"Asker kaçağıyım"

İsrail doğumlu güzel sanatçı Linet, İsrailli hayranlarına ilginç bir itirafta bulunarak, "Ben de Türkiye'ye geldim. Asker kaçağıyım bu arada. Dedim ki ne olursam olayım Türkiye'de olayım, Türkiye'de öleyim." dedi.

Dünyada sadece İsrail'de var

Kadınların düzenli orduda zorunlu askerlik yaptıkları tek ülke İsrail. Ülkede kadınlar 21 ay zorunlu askerlik görevine tabi tutuluyor.