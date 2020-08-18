Şarkıcı Feridun Düzağaç'a dolandırıcı şoku

Bir dönem menajerlik hizmeti aldığı firma tarafından dolandırılmaya çalışılan Feridun Düzağaç, savcılığa başvurdu.

Düzağaç hakkında sahte imzalı bono ile icra takibi başlatan menajerlik şirketinin yetkilisi hakkında hapis istemiyle dava açıldı.

Geçtiğimiz yıllarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran Düzağaç, menajerlik hizmeti talep ettiği bir firmayla görüştüğünü, şirket yetkilisinin kendisine Emrah G., isminde bir asistan tayin ettiğini ve söz konusu şirketle üç ay kadar çalıştıklarını anlattı.

ÖDEMEYE İTİRAZ ETTİ

Şirketle ilişkisini sonlandırdıklarında aralarında bir ihtilaf olmadığını beyan eden şarkıcı, daha sonra kendisine bir ödeme emri tebliğ edildiğini, eski menajerlik firmasının hakkında icra takibi başlattığını ifade etti.

İddiaya göre şirket, Feridun Düzağaç tarafından imzalanan bononun ödenmediğini belirtip icra takibinde bulunmuştu.

İMZALARIN ONA AİT OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Şirkete borcu olmadığını ve söz konusu bononun da tarafından imzalanmadığını ileri süren Düzağaç, icra takibine itiraz edip kendisini dolandırmaya çalışan şirket yetkililerinin cezalandırılmasını istedi.

Yapılan incelemede, bono üzerindeki imzaların Düzağaç'a ait olmadığı ortaya çıktı.

15 YIL İSTENİYOR

Şirket yetkilisinin resmi belgede sahtecilik yapıp ünlü şarkıcıya karlı dolandırıcılık suçunu işlediği iddiasıyla iddianame düzenlendi.

İddianamede, şirket yetkilisinin sahte imzalı bono ile Feridun Düzağaç'a karşı icra takibi başlatıp haciz aşamasına gelene kadar dolandırmak için suç işlediği anlatıldı. Şirket yetkilisinin 15 yıla kadar hapsi isteniyor.