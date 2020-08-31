Şarkıcı Emrah'ın içecek reklamı için istediği rakam dudak uçuklattı

Ünlü bir içecek firması şarkıcı ve oyuncu olan 49 yaşındaki Emrah'a reklam yüzü olması için teklif götürdü.

Dizilerde rol almak için bölüm başı 100 bin TL istediği konuşulan Emrah'ın reklam filmi için istediği ücret gündeme oturdu.

Ünlü şarkıcı, içecek firmasının reklam yüzü olmak için 10 milyon TL istedi.

Emrah'ın fiyat konusunda içecek firması ile anlaşamadığını öğrenildi.

Emlak zengini: Ünlü şarkıcının konut yatırımı ve arsa yatırımlarına ağırlık verdiği, 100 dairesi olduğu ve en az aylık 250 bin dolarlık kira geliri olduğu iddia edilmişti.

3 milyon dolar ödedi: Son dönemde bitcoin, Facebook ve twitter hisse alımları ile da konuşulan Emrah en son Polat Towers'ta satışa sunulan spor kompleksini 3 milyon dolar ödeyerek satın aldığı haberleri ile gündeme gelmişti.

Bedava akbil: Sadece serveti ile değil cimriliği ile de meşhur olan Emrah'a geçtiğimiz yıllarda annesi Ayten Erdoğan'a bedava akbil çıkartması ile de gündeme gelmişti.