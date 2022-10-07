Şarkıcı Bayhan: Beni rahibeler büyüttü

Bayhan, "Benim hayatımda ilk öğrendiğim din Hristiyanlık. Çünkü çocukken annem vefat ettikten sonra Almanya'ya götürüldüm. Beş altı yaşlarındaydım. Daha sonra Çocuk Esirgeme Kurumu'na bırakıldığımda, Çocuk Esirgeme Kurumu'nu yöneten insanlar, rahibelerdi. Kendi inançları çerçevesinde bana doğru yolu göstermeye çalıştılar. Rotasız büyümüş küçük bir çocuğu bir şekilde terbiye etmeye çalıştılar" ifadelerini kullandı.