Şarkıcı Bayhan: Beni rahibeler büyüttü
Popstar yarışmasıyla tanınan şarkıcı Bayhan Gürhan, erken yaşta anne ve ablasını kaybettikten sonra sokakta kaldığı günleri anlattı.
5 yaşındayken annesinin gözü önünde fare zehri içerek intihar ettiğini söyleyen Bayhan, "Ablam 1993 yılında Almanya'da trafik kazası geçirdi. Ablamın cenazesini getirdikten sonra hayat benim için kopmuş oldu. 13 yaşında ablamı kaybettikten sonra hiçbir akrabamın yanına sığamadım, hep kovdular" dedi.
"İlk öğrendiğim din hristiyanlıktı, rahibelerin elinde büyüdüm. Beni rahibeler büyüttü."
"Çocukluğum sokaklarda geçti ve çok zor günler geçirdim"
Bayhan, "Benim hayatımda ilk öğrendiğim din Hristiyanlık. Çünkü çocukken annem vefat ettikten sonra Almanya'ya götürüldüm. Beş altı yaşlarındaydım. Daha sonra Çocuk Esirgeme Kurumu'na bırakıldığımda, Çocuk Esirgeme Kurumu'nu yöneten insanlar, rahibelerdi. Kendi inançları çerçevesinde bana doğru yolu göstermeye çalıştılar. Rotasız büyümüş küçük bir çocuğu bir şekilde terbiye etmeye çalıştılar" ifadelerini kullandı.