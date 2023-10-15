Sarıyer'de yangın!

Ayazağa'da, içinde plastik malzemelerin de bulunduğu kağıt deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle depoda büyük çapta hasar oluştu.

2 saatte kontrol altına alındı

Yangına müdahale için olay yerine gelen itfaiye ekipleri ilk olarak ormanlık alana ve bölgede bulunan diğer atık kağıt depolarına sirayeti önledi.

Çıkan yangın dolayısıyla siyah dumanlar gökyüzünü kapladı.

İtfaiye ekiplerinden edinilen bilgiye göre yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından kısmen kontrol altına alındı.