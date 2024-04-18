Sarıyer’de taksici cinayeti: 5 yerinden bıçakladı

Olay dün saat 16.30 sıralarında Tarabya Mahallesi, Pamuk Sokakta meydana geldi.

İddiaya göre, 5 yerinden bıçaklanarak öldürülen bir kişinin cansız bedeni hareket halindeki otomobilden yola atıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede 5 yerinden bıçaklanan Yaşar Yanıkyürek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Yanıkyürek'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Yanıkyürek'i bıçaklayıp yol kenarına atarak gasbettiği araçla olay yerinden uzaklaşan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Y.B.G., polis ekipleri tarafından Maslak Mahallesi, Büyükdere Caddesi'nde yakalandı.

Takside yapılan aramada Yanıkyürek'in öldürüldüğü kesici alet de bulundu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Y.B.G., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Y.B.G.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Taksici Yaşar Yanıkyürek'i öldüren saldırganın yakalanmasıyla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "17 Nisan 2024 günü saat 18.00 sıralarında Sarıyer İlçesi, Tarabya Mahallesi’nde gerçekleşen ve taksi şoförü Yaşar Yanık’ın hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli Y.B.G. isimli şahıs, emniyet ekiplerimizce yakalanmıştır. Şüphelinin emniyet işlemleri devam etmektedir" denildi.