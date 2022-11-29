Sarıyer'de köpeği boğmaya çalıştığı belirlenen zanlı tutuklandı

Maden Mahallesi'nde 26 Kasım'da gece saatlerinde bir köpeğe işkence edildiğine dair görüntüler üzerine yakalanan ve hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılan şüpheli E.Ç.K'nin (30) bu olaydan hemen önce aynı köpeği bir merdiven boşluğuna fırlattığı anlar da çevredeki güvenlik kameralarınca tespit edildi.

Bunun üzerine tekrar gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre ve Doğa Koruma Büro Amirliği ekipleri, Maden Mahallesi'nde 26 Kasım'da gece saatlerinde meydana gelen köpeğe işkence konusuna ilişkin çalışma yürütmüştü.

Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde köpeğin üzerine bastırıp, boğmaya çalışan kişinin kimliğini belirleyen ekipler E.Ç.K'yi (30) yakalamıştı. Adliyeye götürülen şüpheli hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince 2 bin 43 lira para cezası uygulanmış, zanlı E.Ç.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.