Sarıyer'de kilisede saldırı: 1 ölü

Sarıyer'de bir kilisede silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Büyükdere Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi'ne gelen 2 kişi, içeride düzenlenen ayin sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla ateş açtı.

Saldırıda silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Geniş bir alanda güvenlik şeridi çekerek inceleme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik önlemleri kapsamında vatandaşların olay yerine yaklaşmalarına izin verilmiyor.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'daki Santa Maria Kilisesi'nde ayine katılanlardan C.T'nin, maskeli 2 kişinin silahlı saldırısında hayatını kaybettiğini, saldırganların yakalanması için çalışmaların başlatıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesi'nde bulunan Santa Maria Kilisesi'ndeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T, maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir başsavcıvekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde ayin sırasında düzenlenen silahlı saldırının aydınlatılması için bir başsavcıvekili ve iki cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ndeki ayin sırasında maskeli iki kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup, olayın aydınlatılması için bir başsavcıvekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."