Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, KRT TV'yi satın aldı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve oğlu Emir Sarıgül televizyon patronu oldu.

CHP’ye yakın isimlerden edinilen bilgiye göre bir süredir satılacağı söylentisi dolaşan Kültür Radyo ve Televizyonu’nun satışı önceki gün tamamlandı.

1 Eylül 2014 tarihinde Ahmet Kopuz tarafından kurulan, Meltem TV ve Mehtap TV'den sonra üçüncü kültür kanalı olarak yayına başlayan KRT TV bazı programlarda Yön Radyo ile ortak yayın yapıyordu.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın sahibi olduğu iddia edilen KRT TV’ye yönelik iddiaları Özkan, “Ben ne ANKA Haber Ajansının ne de KRT’nin sahibi değilim” sözleriyle yalanlamıştı.

Dün yapılan pazarlık görüşmelerin sonunda rakamda uzlaşma sağlandığı ve KRT TV’nin, CHP Erzincan Milletvekili ve Şişli Eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile oğlu Emir Sarıgül hakim hisselerini satın aldığı öğrenildi.

İddiaya göre 31 Mart Yerel Seçimlerinde CHP’den Şişli Belediye Başkan adayı olmak isteyen Emir Sarıgül babasının da rızasını alarak KRT Televizyonunu satın aldı.

CHP’ye döndükten sonra Kılıçdaroğlu yanlısı gruplarla birlikte hareket eden ve Genel Merkez’e destek veren Mustafa Sarıgül, oğlu Emir Sarıgül’ün de Şişli Belediye Başkanlığına aday gösterilmesini istiyor.