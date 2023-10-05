Sarıgül'den mahkumlar için af talebi!

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında son yıllarda farklı gerekçelerle mahkumlar için kısmi ve örtülü af düzenlemesi yapıldığını söyledi.

Cumhuriyet'in 100. yılında yeni bir sayfanın açılması gerektiğini dile getiren Sarıgül, "Toplumsal barış ve kardeşlik hukuku affını TBMM olarak çıkaralım. Cumhuriyet'in 10. ve 50. yılında olduğu gibi 100. yılında da çıkaracağımız bu afla Cumhuriyetimizi taçlandıralım." dedi.

Mustafa Sarıgül, ekonomik kriz, pandemi koşulları, geçim sıkıntısı ve kutuplaşma nedeniyle toplumda büyük bir huzursuzluk olduğunu öne sürdü.

Kamuoyunda bir af beklentisinin olduğunu iddia eden Sarıgül, "Artık barışmalıyız, birbirimizle kenetlenmeliyiz, birbirimizi affetmeliyiz. Ayrıca pandemi döneminde hızlı yargılamalar yapıldı, gözden kaçan konular nedeniyle haksız yere ceza alanlar var. İşlediği suçla, aldığı cezanın orantısız olduğu çok sayıda mahkum var. Devletimizin görevi adil yargılama yapmaktır. Cezaevleri doldu taştı, yedi kişilik koğuşlarda 25 kişi kalıyor, bu bir sağlık sorunudur. Cezaevlerinde en temel ihtiyaçlar bile karşılanamıyor." diye konuştu.